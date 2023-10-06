  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تقرر إغلاق الضفة وغزة

الجمعة 06 أكتوبر 2023 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقرر إغلاق الضفة وغزة



القدس المحتلة / سما /

 قرر الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة الاعياد اليهودية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "وفقا لتقييم الوضع الأمني وقرار المستوي السياسي سيتم فرض إغلاق على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد بهجة التواراة".

واضاف:"يبدأ الإغلاق من منتصف الليلة أي ليلة الخميس-الجمعة 06/10/2023 أما رفع الإغلاق سيتم في منتصف ليلة السبت-الأحد 07/10/2023 وفقًا لتقييم الأوضاع".

وتابع: خلال مدة الإغلاق سيسمح بمرور الحالات الإنسانية الطبية والاستثنائية بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق.

الأكثر قراءة اليوم

سوريا.. مئات القتلى والجرحى في هجوم بالمسيرات على حفل تخريج ضباط الكلية الحربية

تعملان بنظام التكييش.. "الاقتصاد بغزة" تعلن إغلاق شركة للتجارة والتقسيط

3 خطيرة.. جيش الاحتلال يعلن اصابة 5 جنود في اشتباكات طولكرم

نتنياهو يعقب على اشتباكات طولكرم : "نرى بإيران أنها مسؤولة عن الإرهاب" في الضفة الغربية

ميدالية تاريخية ثانية لفلسطين في دورة الألعاب الآسيوية

إسرائيل زودت أذربيجان بأسلحة قوية قبل هجومها في ناغورني قره – باغ

أولمرت عمل لصالح شركة سايبر هجومي أدخِلت للقائمة السوداء الأميركية

الأخبار الرئيسية

386245797-332669326001752-6260635759197331746-n-45b98e49-3c2d-4eae-91a6-1881ac3bd954-1696557729

استشهاد شاب برصاص مستوطن في حوارة

نتنياهو يوعز بتسريع افتتاح طريق حوارة الجديد

التعرف على هوية شهيد حوارة جنوب نابلس

لجنة المتابعة: الاحتلال فرض تقسيما زمانيا على المسجد الأقصى وفي طريقه للتقسيم المكاني ..

سوريا.. مئات القتلى والجرحى في هجوم بالمسيرات على حفل تخريج ضباط الكلية الحربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية