إسرائيل تقرر إغلاق الضفة وغزة

القدس المحتلة / سما /

قرر الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة الاعياد اليهودية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "وفقا لتقييم الوضع الأمني وقرار المستوي السياسي سيتم فرض إغلاق على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد بهجة التواراة".

واضاف:"يبدأ الإغلاق من منتصف الليلة أي ليلة الخميس-الجمعة 06/10/2023 أما رفع الإغلاق سيتم في منتصف ليلة السبت-الأحد 07/10/2023 وفقًا لتقييم الأوضاع".

وتابع: خلال مدة الإغلاق سيسمح بمرور الحالات الإنسانية الطبية والاستثنائية بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق.