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نتنياهو يوعز بتسريع افتتاح طريق حوارة الجديد

الجمعة 06 أكتوبر 2023 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوعز بتسريع افتتاح طريق حوارة الجديد



القدس المحتلة / سما /

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، بتسريع عملية افتتاح طريق حوارة الالتفافي الجديد.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن نتنياهو أجرى جلسة تقييم أمنية سريعة، بمشاركة وزير جيشه يؤاف غالانت، ورئيس أركان قواته هيرتسي هاليفي، وكبار الضباط، وطالب بتسريع افتتاح الطريق الجديد الذي سيعزل الفلسطينيين عن المستوطنين.

ويهدف هذا المشروع لمحاولة الحد من العمليات الفلسطينية بما في ذلك رشق الحجارة .

وتعد حوارة طريقا مهما يمر به الجانبين وبمثابة هدف لمنفذي العمليات.

وسيعقد نتنياهو الأحد جلسة أمنية خاصة لبحث تطورات الأوضاع في الضفة.

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