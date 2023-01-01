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الطقس: أجواء خريفية لطيفة

الجمعة 06 أكتوبر 2023 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خريفية لطيفة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء، اليوم الجمعة، خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئياً الى صافية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما تكون الأجواء، يوم غد السبت، خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً الى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا بشكل عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائم جزئي الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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