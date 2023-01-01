  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس : شهيد برصاص الاحتلال في حوارة

الخميس 05 أكتوبر 2023 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس : شهيد برصاص الاحتلال في حوارة



نابلس/سما/

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة مساء الخميس باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة حوارة قضاء نابلس.

وكانت قوات الاحتلال فرضت إغلاقا مشددا على نابلس وحواجزها خاصة في جنوبها وقراها.

وتحدث جيش الاحتلال عن استهداف منفذ عملية إطلاق النار في حوارة وذلك بعد محاصرة إحدى البنايات جنوب نابلس، مؤكداً أن الشاب الفلسطيني هو من بادر بإطلاق النار وخاض اشتباكات عنيفة قبل أن يرتقي شهيداً.

ووقعت عملية إطلاق نار ثانية في الضفة الغربية خلال أقل من 24 ساعة، حينما أطلق مقاوم فلسطيني الرصاص صوب مركبة للمستوطنين ببلدة حوارة جنوب نابلس، ما اسفر عن إصابة مستوطنة بالهلع.

وقتل عدد من المستوطنين وأصيب آخرون في سلسلة عمليات نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مؤخرا، حسبما أعلنت الكتائب في وقت سابق اليوم.

الأكثر قراءة اليوم

سوريا.. مئات القتلى والجرحى في هجوم بالمسيرات على حفل تخريج ضباط الكلية الحربية

استشهاد شابين بعد اطلاقهما النار على مركبة للمستوطنين

3 خطيرة.. جيش الاحتلال يعلن اصابة 5 جنود في اشتباكات طولكرم

أسعار صرف العملات

إسرائيل زودت أذربيجان بأسلحة قوية قبل هجومها في ناغورني قره – باغ

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

ميدالية تاريخية ثانية لفلسطين في دورة الألعاب الآسيوية

الأخبار الرئيسية

لجنة المتابعة: الاحتلال فرض تقسيما زمانيا على المسجد الأقصى وفي طريقه للتقسيم المكاني ..

سوريا.. مئات القتلى والجرحى في هجوم بالمسيرات على حفل تخريج ضباط الكلية الحربية

20231005020552

كيف أفشلت المقاومة اقتحام الاحتلال لطولكرم؟

"القسام" يتبنى شهداء طولكرم وعمليات أخرى

نتنياهو يعقب على اشتباكات طولكرم : "نرى بإيران أنها مسؤولة عن الإرهاب" في الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية