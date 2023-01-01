نابلس : شهيد برصاص الاحتلال في حوارة

نابلس/سما/

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة مساء الخميس باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة حوارة قضاء نابلس.

وكانت قوات الاحتلال فرضت إغلاقا مشددا على نابلس وحواجزها خاصة في جنوبها وقراها.

وتحدث جيش الاحتلال عن استهداف منفذ عملية إطلاق النار في حوارة وذلك بعد محاصرة إحدى البنايات جنوب نابلس، مؤكداً أن الشاب الفلسطيني هو من بادر بإطلاق النار وخاض اشتباكات عنيفة قبل أن يرتقي شهيداً.

ووقعت عملية إطلاق نار ثانية في الضفة الغربية خلال أقل من 24 ساعة، حينما أطلق مقاوم فلسطيني الرصاص صوب مركبة للمستوطنين ببلدة حوارة جنوب نابلس، ما اسفر عن إصابة مستوطنة بالهلع.

وقتل عدد من المستوطنين وأصيب آخرون في سلسلة عمليات نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مؤخرا، حسبما أعلنت الكتائب في وقت سابق اليوم.