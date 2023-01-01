المخابرات العامة تستعيد شاحنة مواطن بعد سرقتها في الخليل

رام الله/ سما/

قالت مديرية العلاقات العامة والاعلام في جهاز المخابرات العامة مديرية الخليل، بأن قوة من الجهاز تمكنت من استعادة شاحنة من نوع "فولفو" بعد ثلاثة أيام من سرقتها.

وأشارت الى ان سارقي الشاحنة وهم معرفين لدى المخابرات العامة وقوى الامن، قاموا باخفاء الشاحنة في منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضحت الدائرة، بأن السارقين كانوا قد طلبوا مبلغ 85 ألف شيكل " خاوة" من سائق الشاحنة مقابل استعادتها.

وأضافت العلاقات العامة والاعلام:" منذ اللحظة الأولى لوصول اشارة الى عمليات جهاز المخابرات العامة، حول سرقة شاحنة في الخليل، وبناء على التعليمات المستدامة من قبل قيادة الجهاز ومدير الجهاز في الخليل اللواء محمد غنام، بضرورة اعادة الشاحنة لصاحبها والقاء القبض على السارقين".

وتابعت:" وبناء على جهد متواصل من ضباط الجهاز، تم التعرف على مكان اخفاء الشاحنة، حيث تحركت قوة من الجهاز الى المكان، وتم احضار الشاحنة، وجار العمل على القاء القبض على المشتبه بهم بعملية السرقة".