  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المخابرات العامة تستعيد شاحنة مواطن بعد سرقتها في الخليل

الخميس 05 أكتوبر 2023 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
المخابرات العامة تستعيد شاحنة مواطن بعد سرقتها في الخليل



رام الله/ سما/

قالت مديرية العلاقات العامة والاعلام في جهاز المخابرات العامة مديرية الخليل، بأن قوة من الجهاز تمكنت من استعادة شاحنة من نوع "فولفو" بعد ثلاثة أيام من سرقتها.

وأشارت الى ان سارقي الشاحنة وهم معرفين لدى المخابرات العامة وقوى الامن، قاموا باخفاء الشاحنة في منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضحت الدائرة، بأن السارقين كانوا قد طلبوا مبلغ 85 ألف شيكل " خاوة" من سائق الشاحنة مقابل استعادتها.

وأضافت العلاقات العامة والاعلام:" منذ اللحظة الأولى لوصول اشارة الى عمليات جهاز المخابرات العامة، حول سرقة شاحنة في الخليل، وبناء على التعليمات المستدامة من قبل قيادة الجهاز ومدير الجهاز في الخليل اللواء محمد غنام، بضرورة اعادة الشاحنة لصاحبها والقاء القبض على السارقين".

وتابعت:" وبناء على جهد متواصل من ضباط الجهاز، تم التعرف على مكان اخفاء الشاحنة، حيث تحركت قوة من الجهاز الى المكان، وتم احضار الشاحنة، وجار العمل على القاء القبض على المشتبه بهم بعملية السرقة".

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الشاباك يطلب من بن غفير عدم اقتحام الأقصى والأخير يرد..

استشهاد شابين بعد اطلاقهما النار على مركبة للمستوطنين

سوريا.. مئات القتلى والجرحى في هجوم بالمسيرات على حفل تخريج ضباط الكلية الحربية

مقتل امرأتين في جريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل

20 عضوا ديمقراطيا أمريكيا يعبرون عن مخاوفهم إزاء اتفاق محتمل "بين إسرائيل والسعودية"

3 خطيرة.. جيش الاحتلال يعلن اصابة 5 جنود في اشتباكات طولكرم

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

لجنة المتابعة: الاحتلال فرض تقسيما زمانيا على المسجد الأقصى وفي طريقه للتقسيم المكاني ..

سوريا.. مئات القتلى والجرحى في هجوم بالمسيرات على حفل تخريج ضباط الكلية الحربية

20231005020552

كيف أفشلت المقاومة اقتحام الاحتلال لطولكرم؟

"القسام" يتبنى شهداء طولكرم وعمليات أخرى

نتنياهو يعقب على اشتباكات طولكرم : "نرى بإيران أنها مسؤولة عن الإرهاب" في الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية