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الاحتلال يعتقل مواطنا من محل صرافة في البيرة

الخميس 05 أكتوبر 2023 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنا من محل صرافة في البيرة



رام الله/ سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مواطنا، عقب اقتحام محل صرافة، في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر مجلية بأن قوة من جيش الاحتلال داهمت محل صرافة في محيط المدخل الشمالي للبيرة، واعتقلت مديره المواطن محمد عمر من قرية رافات، شمال غرب القدس المحتلة.

وقال محمد الكوك، إن الاحتلال خرب المحل الذي يملكه ودمر محتوياته، وسرق المبالغ المالية التي كانت موجودة في الأدراج، قبل أن يعتقل مدير المحل.

وذكر أن محلا ثانيا للصرافة يملكه في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، تعرض مساء الثلاثاء الماضي لعملية تخريب شبيهة، استولى الاحتلال خلالها على خزنة بما فيها، وسرق محتويات خزنة ثانية بعد تفجيرها، قبل أن يغلق أبواب المحل بألواح معدنية.

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