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الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من ترميم منزل في البلدة القديمة ويحتجز طواقم العمل

الخميس 05 أكتوبر 2023 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لجنة إعمار الخليل من مباشرة العمل على ترميم منزل في البلدة القديمة من الخليل واحتجزت طواقم العمل.

وقال مدير عام اللجنة عماد حمدان ، إن قوات الاحتلال منعت طواقم العمل من ترميم منزل بمنطقة السهلة في البلدة القديمة من الخليل، واحتجزت طواقم العمل ومن ضمنها المقاول والمهندس المشرف، عند محاولتها فتح باب المنزل ومباشرة العمل فيه.

وأضاف، حاولنا أكثر من مرة ترميم هذا المنزل إلا أن قوات الاحتلال تمنع ذلك، ويقع المنزل، البالغة مساحته ما يقارب 180 مترا مربعا فوق محلات تجارية مغلقة بأوامر احتلالية عسكرية، في موقع هام جدا، ويشكل هدفا إستراتيجيا للاحتلال ومستعمريه، للسيطرة على تلك المنطقة، وهو محاذٍ لمنزل عائلة "اجراوي" الذي استولى عليه المستعمرون قبل نحو أكثر من عام.

واعتبر حمدان أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة الاحتلال الإستيطاني الهادفة إلى الإبقاء على المنازل والمحلات التجارية في البلدة القديمة خالية من المواطنين، وغير صالحة للاستخدام أو للسكن، لفتح المجال للمستعمرين للاستيلاء عليها، وتغيير ملامحها الثقافية والحضارية، والإضرار بهذا الموروث التاريخي، المدرج على لائحة التراث العالمي لدى "اليونسكو" منذ عام 2017.

#البلدة القديمة #لجنة إعمار الخليل #الاحتلال

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