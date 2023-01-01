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"القسام" يتبنى شهداء طولكرم وعمليات أخرى

الخميس 05 أكتوبر 2023 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" يتبنى شهداء طولكرم وعمليات أخرى



رام الله / سما /

تبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، شهيدان طولكرم اللذان ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية شوفة، فيما أصيب 5 جنود إسرائيليين.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، "إن هذه العملية جاءت ضمن سلسلة عمليات الرد على عدوان الاحتلال المتواصل بحق أقصانا وحرائرنا وأسرانا".

وأشارت إلى العمليات الأخيرة في الخليل وحوارة والأغوار وتقوع خلال الشهور الماضية، والتي خلفت 3 قتلى إسرائيليين و 5 إصابات بعضها بحال الخطر.

وأضافت: "إن استمرار تغوّل العدوّ وتماديه ضد مقدساتنا وأسرانا وحرائرنا سيسعر ناراً تبدد أمنه، وتزلزل أركانه".

وأكدت كتائب القسام، أن محاولات الاحتلال في وقف المقاومة لن تفلح، مشيرةً إلى أن اقتحامات الاحتلال للمناطق والمخيمات فرصة لبنادقهم وعبواتهم في حصد مزيدٍ من أرواح جنود الاحتلال. وفق قولهم.

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