مستوطنان يقومان بالبصق باتجاه حجاج مسيحيين في القدس القديمة

القدس المحتلة / سما /

قام مستوطنان اليوم الخميس، بالبصق باتجاه مجموعة من الججاج عند كنيسة "حبس المسيح" في القدس القديمة.

وتجمع مجموعة من المستوطنين وبعد الانتهاء من صلاتهم ومسيرتهم الخاصة باليوم السادس من عيد العرش، تجمعوا عند باب كنيسة "حبس المسيح- درب الآلام " في القدس القديمة، وقام اثنان بالبصق باتجاه الحجاج فور خروجهم من الكنيسة.

واوضح ماجد الرشق حارس الكنيسة ان اكثر من 100 اعتداء جرى خلال أسبوع عيد العرش من قبل المستوطنين، بالبصق على الحجاج والصلبان والكنائس والاديرة.

وكانت الشرطة والمخابرات تتواجد صباح اليوم عند محيط الكنيسة، واعتقلت القوات احد المستوطنين، فيما ابعدت الاخر فقط.

وقام المستوطنون خلال هذا الأسبوع بالبصق وضرب مسيحيين خلال سيرهم في شوارع البلدة القديمة، ووثقت كاميرا الهواتف المحمولة الاعتداءات عدة مرات.