الطيبي يطرح قانون لمعاقبة من يمس بالرموز والأماكن الدينية

القدس المحتلة / سما /

قدمّ النائب الدكتور أحمد الطيبي- رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغير ونواب الكتلة، اقتراح قانون يقضي بمضاعفة العقوبة على من يمسّ بالمشاعر والرموز الدينية ورجال الدين، أو بدور العبادة والأماكن الدينية لجميع الأديان.

ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب الاعتداءات الأخيرة والبصق على مصلين مسيحيين، في البلدة القديمة في القدس وكذلك الاعتداء على نساء مسلمات ونزع الحجاب والاعتداء على المقابر.

وأكد أن الهدف من طرح هذا القانون، هو الحدّ من المسّ بالأماكن الدينية المختلفة، بما في ذلك المساجد، الخلوات الكنائس والكنس، وأيضًا الرموز الدينية بما في ذلك رجال الدين، عبر مضاعفة العقوبة بهدف تشكيل رادع لمرتكبي هذه الجرائم، والذين يحاولون المسّ بالرموز الدينية أو تدنيس دور العبادة والمقابر والزي الديني وغيرها من الأماكن التي تحمل طابعًا دينيًا.

وسيقوم النائب الطيبي بطرح اقتراح القانون، فور انتهاء العطلة الصيفية وبداية الدورة الشتائية للكنيست الإسرائيلي منتصف الشهر الجاري.