  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الطيبي يطرح قانون لمعاقبة من يمس بالرموز والأماكن الدينية

الخميس 05 أكتوبر 2023 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي يطرح قانون لمعاقبة من يمس بالرموز والأماكن الدينية



القدس المحتلة / سما /

قدمّ النائب الدكتور أحمد الطيبي- رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغير ونواب الكتلة، اقتراح قانون يقضي بمضاعفة العقوبة على من يمسّ بالمشاعر والرموز الدينية ورجال الدين، أو بدور العبادة والأماكن الدينية لجميع الأديان. 

ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب الاعتداءات الأخيرة والبصق على مصلين مسيحيين، في البلدة القديمة في القدس وكذلك الاعتداء على نساء مسلمات ونزع الحجاب والاعتداء على المقابر. 

وأكد أن الهدف من طرح هذا القانون، هو الحدّ من المسّ بالأماكن الدينية المختلفة، بما في ذلك المساجد، الخلوات الكنائس والكنس، وأيضًا الرموز الدينية بما في ذلك رجال الدين، عبر مضاعفة العقوبة بهدف تشكيل رادع لمرتكبي هذه الجرائم، والذين يحاولون المسّ بالرموز الدينية أو تدنيس دور العبادة والمقابر والزي الديني  وغيرها من الأماكن التي تحمل طابعًا دينيًا.

وسيقوم النائب الطيبي بطرح اقتراح القانون، فور انتهاء العطلة الصيفية وبداية الدورة الشتائية للكنيست الإسرائيلي منتصف الشهر الجاري.

الأكثر قراءة اليوم

بالصور: سرايا القدس تكشف عن صواريخ ومسيرات تدخل لأول مرة الخدمة العسكرية

رئيس الشاباك يطلب من بن غفير عدم اقتحام الأقصى والأخير يرد..

مقتل امرأتين في جريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل

تراجع في بورصة تل أبيب و الشيكل يسجل رقما قياسيا مقابل الدولار

يديعوت: اكتشاف أثري غير مسبوق في غزة

20 عضوا ديمقراطيا أمريكيا يعبرون عن مخاوفهم إزاء اتفاق محتمل "بين إسرائيل والسعودية"

أول بلد عربي يعلن نيته الترشح لاستضافة مونديال 2034

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يعقب على اشتباكات طولكرم : "نرى بإيران أنها مسؤولة عن الإرهاب" في الضفة الغربية

3 خطيرة.. جيش الاحتلال يعلن اصابة 5 جنود في اشتباكات طولكرم

استشهاد شابين بعد اطلاقهما النار على مركبة للمستوطنين

Screenshot_3

إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس (فيديو)

20 عضوا ديمقراطيا أمريكيا يعبرون عن مخاوفهم إزاء اتفاق محتمل "بين إسرائيل والسعودية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية