14 لاعبًا يغيبون عن الجولة القادمة في الممتازة والأولى

غزة / سما /

يغيب 14 لاعباً عن الجولة القادمة في بطولة الدوري الممتازة والأولى لأسباب الإيقاف وتراكم البطاقات.

ويغيب عن الممتازة حارس غزة الرياضي عبد الله أبو غزة لعقوبة الانضباط والطرد، بينما يغيب أحمد مهنا عن الأهلي بسبب الطرد، فيما يواصل يوسف لولو الغياب عن اتحاد خانيونس بسبب عقوبة الإيقاف.

وللمباراة الثانية سيغيب عماد فحجان عن شباب رفح، وموسى حرارة عن الشجاعية، بسبب سفرهم مع منتخب الخماسي في طاجيكستان.

وفي الممتازة أيضا يغيب هيثم عودة عن اتحاد بيت حانون بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويغيب عن الدرجة الأولى، إبراهيم جربوع عن خدمات النصيرات، وأيمن الكيلاني عن بيت لاهيا، ومحمود وادي وادهم ابو سمرة، عن اهلي النصيرات، ومحمد بعلوشة عن خدمات جباليا، بسبب البطاقة الحمراء.

وبسبب تراكم البطاقات الصفراء يغيب محمد نوفل عن خدمات النصيرات، وعمرو عبد الرحمن، ومحمد مزيد، عن شباب الزوايدة.