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هيئة الأسرى: ثلاثة معتقلين مصابين أُدخلوا إلى ما تسمى "عيادة سجن الرملة" مؤخرا

الخميس 05 أكتوبر 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عدد المعتقلين المرضى القابعين في مستشفى الرملة، ازداد مؤخرا، وذلك بعد نقل ثلاثة معتقلين مصابين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت، في بيان، اليوم الخميس، أن المعتقلين هم، داوود أبو عطية من بلدة العيسوية في محافظة القدس، تعرض لعدة إصابات بليغة في اليد والفخذ، ولا يستطيع تحريك جسده من الآلام، وورد أبو شيرين من محافظة جنين الذي يعاني من رصاصتين في القدم اليمنى من أسفل الركبة، حيث تم أخذ جلد من قدمه اليسرى لإغلاق مكان الجرح في القدم اليمنى، وهو يتنقل على كرسي متحرك، وناصر عبيات من محافظة بيت لحم الذي يعاني من إصابة في البطن وإصابة في القدم اليمنى، وهو الآن يتنقل على كرسي متحرك.

وقالت الهيئة، إنه يتواجد حاليا في مستشفى سجن الرملة 14 معتقلا، يعانون من أمراض مزمنة وأوضاع صحية صعبة، وهم بحاجة إلى رعاية دائمة في ظل اكتظاظ عدد المعتقلين المرضى، وافتقار المستشفى إلى أدنى المقومات والاحتياجات الطبية، وتعمد ممارسة أسلوب الإهمال الطبي واستخدام المعتقلين حقل تجارب للعديد من الأدوية.

#هيئة الأسرى

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