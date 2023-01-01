هل سيغيب عن الكلاسيكو؟ برشلونة قلق من إصابة ليفاندوفسكي

وكالات / سما /

تعرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم ونجم برشلونة الإسباني للإصابة خلال لقاء البرسا أمام بورتو البرتغالي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز على بورتو بصعوبة بهدفٍ نظيف ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات.

واستبدل روبرت ليفاندوفسكي في شوط المباراة الأول، لتسيطر حالة من القلق على الجهاز الفني للفريق خشية تعرضه للإصابة لفترة طويلة.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن روبرت ليفاندوفسكي سيغيب لفترة من الوقت عن برشلونة بعد تعرضه للإصابة في الكاحل.

وأكملت الصحيفة أن لا يزال حجم الإصابة التي تعرض لها ليفاندوفسكي غير معروف، حيث سيخضع اللاعب في النادي لعدة اختبارات في الأيام المقبلة للوقوف على حجم تلك الإصابة.

وأكملت الصحيفة أن روبرت ليفاندوفسكي بنسبة كبيرة سيغيب عن لقائي البرسا القادمين أمام غرناطة يوم الأحد القادم، وأتلتيك بيلباو في 22 من شهر أكتوبر الجاري.

بينما ستكون مشاركة اللاعب في كلاسيكو إسبانيا أمام ريال مدريد محل شك حتى الآن.