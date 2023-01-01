غزة: أكثر من 14 ألف مولود خلال الربع الأول من 2023

غزة/ سما /

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال التقرير الربعي من عام 2023 الجاري 14 ألف و958 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 1098 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 7 آلاف و763 مولوداً بنسبة تقدر بـ 52%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48% بواقع 7 آلاف و95 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 5 آلاف و481 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 2824مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال 2812 مولوداً جديداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 2054 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1787مولوداً جديداً.

الوفيات

وأفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 1098حالة وفاة خلال الربع الثالث من العام، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 606 حالات وفاة بنسبة تقدر بـ 55%، مقابل 492 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 45 %.