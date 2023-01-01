فيديو.. أتلتيكو مدريد يعاقب فينورد بفوز مثير في دوري الأبطال

وكالات / سما /

عاقب أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفه فينورد روتردام الهولندي بفوز مثير قوامه ثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة غلب عليها طابع الإثارة والتشويق بين الفريقين، مساء أمس الأربعاء، في ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، لحساب مبايات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا.

الضيف الهولندي كان المبادر بفض عذرية الشباك في وقت مبكر من الشوط الأول، وحمل الهدف توقيع ماريو هيرموسو عن طريق الخطأ في الدقيقة السابعة، لكن الإسباني ألفارو موراتا لم يصمت كثيراً، ورد بهدف التعادل في ظرف خمس دقائق فقط.

فينورد عاد من جديد للتقدم في قلب مدريد، وهذه المرة جاء الهدف ببصمة دافيد هانكو في الدقيقة 34، لكن الفرنسي أنطوان جريزمان أعاد المباراة لنقطة البداية بهدف في الوقت المبدد من ضربة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء.

وعقب الاستراحة، كرر موراتا زيارته للشباك بهدف ثالث لمصلحة فريقه، بعد مرور دقيقتين فقط على صافرة بداية الفترة الثانية، ليحاول بعدها الأتليتي الابتعاد في النتيجة بهدف ثالث، وسط محاولات شرسة من فينورد لتسجيل التعادل، لكن السلوفيني يان أوبلاك تألق ودافع عن مرماه ببسالة، لتكون بقية المحاولات على المرميين غير ناجحة، حتى أطلق الحكم فرانسوا ليتيزكي صافرته معلناً نهاية المباراة.

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد أتلتيكو للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة، بصورة مؤقتة، بينما يتوقف رصيد فينورد عند ثلاث نقاط في المرتبة الثانية، في انتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى في المجموعة بين لاتسيو الإيطالي وسيلتك الإسكتلندي.