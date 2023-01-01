فيديو.. نيوكاسل يُمطر شباك باريس في أمسية تاريخية بدوري الأبطال

وكالات / سما /

تمكن فريق نيوكاسل الإنجليزي من تحقيق انتصارٍ تاريخي على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 4-1، وذلك في ثاني جولات دور المجموعات لمُسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سان جيمس بارك قد بدأ عن طريق الباراجوياني ميجيل ألميرون في الدقيقة 17.

وجاء هدف ألميرون بعد أن تابع كرة فشل حارس باريس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في إبعادها عن مناطق الخطر.

ونجح الإنجليزي دان بورن في تسجيل هدف نيوكاسل الثاني في الدقيقة 39، وذلك بعد أن لعب برأسه كرة عرضية نفذها البرازيلي برونو جيمارايش.

وفي بداية الشوط الثاني تمكن الإنجليزي ساين لونجستاف من تسجيل ثالث أهداف فريقه الإنجليزي بعد تمريرة بينية رائعة من زميله ومواطنه كيران تريبير في الدقيقة 50.

ووجد لونجستاف نفسه مُواجهاً للحارس دوناروما فسدد بقوة في المرمى مُغالطاً إياه.

وقلص الفرنسي الدولي لوكاس هيرنانديز الفارق بهدفٍ للباريسيين في الدقيقة 56، بعد لعبة رأسية رائعة ترجم بها عرضية من الزميل الفرنسي الشاب وارين إيمري.

وأكمل السويسري الدولي فابيان شار من إكمال رُباعية الماكبايس في الدقيقة 90+1 بعد تسديدة رائعة شديدة الإتقان حاول دوناروما إبعادها دون جدوى.

وفي المُباراة الثانية للمجموعة، اكتفى فريقا بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي بنقطة لكلٍ منهما، وذلك بعد التعادل السلبي بينهما على أرض ملعب سيجنال أدونا بارك.

ويحتل نيوكاسل يونايتد صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتذيل دورتموند الترتيب برصيدٍ خالٍ من النقاط.

وسيلعب باريس سان جيرمان على أرضه في الجولة المُقبلة ضد ميلان، فيما سيستضيف نيوكاسل ضيفه بوروسيا دورتموند، وتُقام المُبارتان يوم 25 أكتوبر.