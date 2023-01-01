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فتوح يدين جريمة الاحتلال في طولكرم ويطالب بتدخل دولي لحماية شعبنا

الخميس 05 أكتوبر 2023 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن ما حدث في بلدة شوفة في محافظة طولكرم، وإعدام الشابين محمد فارس عطا، وحذيفة فارس، اليوم الخميس، هو قتل وإعدام بدم بارد، ويأتي ضمن المشهد اليومي الإجرامي لحكومة نتنياهو المجرمة المكونة من مجموعة من العنصريين القتلة.

وأضاف المجلس، في بيان، أن مواصلة حكومة اليمين المتطرف التصعيد اليومي في جميع مدن الأرض الفلسطينية المحتلة وبلداتها، وإعدام الأبرياء، وتدمير الممتلكات، واقتحام المدن والقرى، واقتحامات المستعمرين لمدينة نابلس فجر اليوم، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، تأكيد على أن هذه الحكومة تسعى جاهدة إلى خلق حالة من الفوضى وتفجير الأوضاع وإشعال المنطقة وعدم الاستقرار.

وحمل المجلس حكومة اليمين العنصرية المسؤولية عن التصعيد المتواصل على شعبنا، مطالبا بتدخل دولي لحمايته والضغط على هذه الحكومة المجرمة لوقف جرائمها بحقه.

#روحي فتوح #الاحتلال

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