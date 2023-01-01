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احتجاجا على تصعيد بن غفير: الأسرى يغلقون كافة الأقسام بالسجون

الخميس 05 أكتوبر 2023 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتجاجا على تصعيد بن غفير: الأسرى يغلقون كافة الأقسام بالسجون



رام الله / سما /

أغلق الأسرى صباح اليوم الخميس، كافة الأقسام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن خطوات نضالية متصاعدة لمواجهة الحملة التي تشنها عليهم إدارة مصلحة سجون الاحتلال ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بحسب ما أفادت وزارة الأسرى والمحررين.

وأكدت الوزارة الفلسطينية في بيان لها، أن الأسرى باشروا منذ صباح اليوم بإغلاق كافة الأقسام وتعطيل مظاهر الحياة داخل السجون، "احتجاجا على تصعيد المتطرف إيتمار بن غفير عدوانه على الأسرى، ونصرة للأسير كايد الفسفوس المضرب لليوم 64 على التوالي".

وشهد سجن "جلبوع"، أمس الأربعاء، توترا عقب اقتحام قوات الاحتلال برئاسة بن غفير قسمّي (3-1).

وتواصل سلطات الاحتلال وبن غفير بالتضييق على الأسرى واستفزازهم، عقب دخولهم في خطوات تصعيدية بدأت، أمس الأربعاء، بإضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام ليوم، إسنادًا للأسير المضرب الفسفوس.

يذكر أن عدد الأسرى الإجمالي في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 5200، من بينهم 36 أسيرة، ونحو 170 طفلا، ، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، 1319 معتقلا إداريا، منهم 20 طفلا، و4 أسيرات.

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