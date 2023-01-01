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3 خطيرة.. جيش الاحتلال يعلن اصابة 5 جنود في اشتباكات طولكرم

الخميس 05 أكتوبر 2023 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 خطيرة.. جيش الاحتلال يعلن اصابة 5 جنود في اشتباكات طولكرم



القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال اليوم الخميس، إصابة خمسة جنود خلال الاشتباكات التي اندلعت في طولكرم عقب اقتحامها.

وأشار جيش الاحتلال الى أن الجنود أصيبوا خلال انسحابهم بعد انفجار قنبلة يدوية، مشيرا الى أن 3 منهم بحالة الخطر الشديد.

كما أصيب أحد الجنود بشظايا طلق ناري في الرأس والصدر والمعدة والأطراف، حيث وصفت حالته بالخطيرة إلى مستشفى مئير.

ونقل طاقم من "نجمة داود الحمراء" جنديا يبلغ من العمر 36 عاما مصابا بطلقات نارية في أطرافه، إلى مستشفى لانيادو ، وهو في حالة خطيرة.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الميدانية لضابط في حرس الحدود يبلغ من العمر 21 عاما مصابا بشظية قنبلة يدوية في صدره وطلق ناري في أطرافه، وحالته خطيرة.

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