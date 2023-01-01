مستعمرون يعتدون على رعاة أغنام في الرشايدة شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

هاجم مستعمرون، رعاة أغنام، واعتدَوا عليهم بالضرب في قرية الرشايدة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت، عقاب هاشم رشايدة، وسند عودة رشايدة أثناء رعيهما لأغنامهما في أرض قريبة من مستعمرة "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، واعتدت عليهما بالضرب، ما أدى إلى إصابتهما برضوض، قبل أن يجبرا تحت السلاح على مغادرة المكان.

يُذكر أن المستعمرين تحت حماية قوات الاحتلال صعدوا في الفترة الأخيرة انتهاكاتهم بحق رعاة الأغنام في المنطقة الشرقية وتحديدا قريتي كيسان والرشايدة، بملاحقتهم والاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى مكان الرعي، وفرض غرامات مالية كما حدث مع مواطنين من كيسان.