رام الله / سما /

تصدر خبر اقتحام المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المسيحيين في القدس، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية ويمنع دخول المواطنين للأقصى

- اقتحام سجن "جلبوع" بمرافقة الفاشي "بن غفير" والأسرى يبدأون اليوم خطوات نضالية متصاعدة

- متحدثون في مجلس حقوق الإنسان يدينون انتهاكات الاحتلال وعربدة المستوطنين

- الأردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل بشأن الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك

- باكستان: السلام الدائم في الشرق الأوسط مرتبط بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة

- نشطاء يدعون الكنائس في الولايات المتحدة لقطع علاقاتها مع دولة الاحتلال

- "أوتشا": إسرائيل هجرت 13 أسرة تضم 44 طفلا من مسافر يطا

- الإدارة الأميركية تفرج عن 75 مليون دولار لتمويل "الأونروا"

- منصور يبعث رسائل متطابقة لأمميين بشأن الأسرى والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

* "الأيام":

- تواصل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين: اقتحامات وإغلاق طرق وأراض وتعطيل مدارس

- نحو 2500 أسير يضربون ليوم واحد وبن غفير وقواته يقتحمون سجن جلبوع

- الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية لحماية استباحة "الأقصى" والبلدة القديمة

- جنيف: مجلس حقوق الإنسان يناقش أوضاعها في فلسطين

- تشييد جدار جديد في مستوطنات "غلاف غزة"

- اعتقال خمسة متدينين يهود بتهمة البصق على مسيحيين

- "عدالة" و"المتابعة العربية": سنقدم طلبا إلى الأمم المتحدة لحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل

* "القدس":

- "1435" مستوطنا يقتحمون الأقصى ويعتدون على المصلين والصحفيين

- بلينكن يعتزم زيارة تل أبيب ورام الله

- "عدالة" و"المتابعة": استخدام "الذخيرة الحية" ضد التظاهرات بالداخل إذن بارتكاب مجازر

- "اللجنة العليا" للحركة الأسيرة: خطوات تصعيدية تبدأ اليوم ضد محاولات الاستهداف والاغتيال المعنوي والمادي

- اقتحام قبر يوسف بنابلس واشتباكات مسلحة

- مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الأماكن الأثرية

- مخطط إسرائيلي لتهويد جبل "عيبال"

- مستوطنون يجددون استهداف الحجاج المسيحيين في القدس