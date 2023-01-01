الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال آب الماضي

رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي لللإحصاء، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا نسبته 4.98% خلال شهر آب 2023 مقارنة بتموز 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 114.68 خلال آب مقارنة بـ109.24 خلال تموز (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 14.18%، إذ تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 5.16% خلال آب 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا خلال آب مقارنة بالشهر السابق أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات، وصناعة الملابس، وصناعة المشروبات.

ولفت الإحصاء إلى أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها: صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 23.54%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

فيما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 10.95%، إذ تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.