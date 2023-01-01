الاحتلال يقتحم جلبون شمال شرق جنين

جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية جلبون، شمال شرق جنين.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال اقتحمت جلبون وسيرت آلياتها في شوارعها، فيما لا تزال تستولي على منزل المواطن جهاد أبو الرب لليوم السادس على التوالي.

وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ستة شبان عند حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي بلدة يعبد، غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال احتجزت عند حاجز دوتان العسكري، وعند مفترق بلدة يعبد 6 شبان لعدة ساعات، قبل الإفراج عنهم.

ومنذ ساعات الصباح، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مفترق قرية رمانة غرب جنين.