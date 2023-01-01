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الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخر خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

الخميس 05 أكتوبر 2023 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم بلاطة، شرق نابلس.
وأفادت مصادر اعلامية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة من مدخليه الجنوبي والشمالي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وقال الهلال الأحمر إن شابا أصيب بعدة رصاصات برجله وحوضه، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عميد نصر سوالمة، بعد أن داهمت منزلا في المخيم، وفتشته والحقت اضرارا مادية جسيمة بمحتوياته.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دمرت بشكل متعمد عددا من مركبات المواطنين في المخيم.

#الاحتلال

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