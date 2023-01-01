اقتحامات الأقصى مستمرة في اليوم الـ5 "لعيد العرش"

القدس المحتلة / سما /

نفذ عشرات المستوطنين اليوم الخميس، اقتحاماتهم للأقصى في خامس أيام "عيد العرش" وسط انتشار لشرطة الاحتلال في الأقصى ومحيطه.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى.

اما القدس القديمة ومحيط الاقصى بشكل خاص، فقد حولتها القوات لثكنة عسكرية، بنشر المئات من الجنود على ابواب الاقصى وطرقاته وعلى ابواب البلدة القديمة.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض القيود على دخول المصلين الى الأقصى، بمنع البعض واحتجاز الهويات لآخرين.

ومنعت سلطات الاحتلال المرابطين من دخول البلدة القديمة بالكامل.