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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الخميس 05 أكتوبر 2023 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا الى صاف ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2023/10/06: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئياً الى صافية ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السيت 2023/10/07: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً الى غائمة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد 2023/10/08: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً الى غائمة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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