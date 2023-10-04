  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنا ويوقف العمل ببناء جدار استنادي جنوب الخليل

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنا ويوقف العمل ببناء جدار استنادي جنوب الخليل



الخليل/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا من السموع جنوب الخليل، وأوقفت العمل والبناء في جدار استنادي شرق يطا.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف جمال الحوامدة على حاجز عسكري عند مدخل بلدة السموع، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة دورا ومنعت تنقل المواطنين واحتجزت شابا لم تعرف هويته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الديرات شرق يطا، وأوقفت العمل والبناء بجدار استنادي في أرض المواطن بدر مسعف، واستولت على جهاز التحكم الخاص بمضخة الاسمنت التي كانت تعمل بالجدار.

ـــــ

#الاحتلال #اعتقال

الأكثر قراءة اليوم

العامودي: الفصائل بغزة وجهت رسالة لاشتية..

قناة عبرية: الوظيفة الجديدة لابنة شبتاي.. تراقب الإعلام العربي دون تحدث العربية

إعلام إسرائيلي يعلق على المناورة العسكرية لسرايا القدس في غزة

مزهر: خطوة السعودية باتجاه التطبيع هي الأخطر على القضية الفلسطينية

مجدلاني: لا يوجد توافق بين السلطة و"حماس" حول إجراء الانتخابات في غزة

يديعوت: اكتشاف أثري غير مسبوق في غزة

تقارير عبرية تكشف ماذا استهدفت "إسرائيل" الليلة الماضية في سوريا

الأخبار الرئيسية

KeTE9

إدارة مصلحة سجون الاحتلال: زيارة بن غفير لـ"الجلبوع" غير مفهومة.. مسؤول فلسطيني: مريض نفسي

1673073542_7_1673073542_55JoBhBhLU

قائد الدائرة العسكرية لحركة الجهاد: مخططات ومؤامرات عدونا ستفشل والحسم قادم

BBXhL

سرايا القدس تكشف عن صواريخ ومسيرات تدخل لأول مرة الخدمة العسكرية

photo_2023-10-04_15-56-08

موقع عبري: "زيارة سرية وخاطفة" لكبار مسؤولي إدارة بايدن إلى السعودية

قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية