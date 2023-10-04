الاحتلال يعتقل مواطنا ويوقف العمل ببناء جدار استنادي جنوب الخليل

الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا من السموع جنوب الخليل، وأوقفت العمل والبناء في جدار استنادي شرق يطا.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف جمال الحوامدة على حاجز عسكري عند مدخل بلدة السموع، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة دورا ومنعت تنقل المواطنين واحتجزت شابا لم تعرف هويته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الديرات شرق يطا، وأوقفت العمل والبناء بجدار استنادي في أرض المواطن بدر مسعف، واستولت على جهاز التحكم الخاص بمضخة الاسمنت التي كانت تعمل بالجدار.

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