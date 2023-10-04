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تشييد جدار جديد في مستوطنات غلاف غزة

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييد جدار جديد في مستوطنات غلاف غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن تشييد جدار جديد في مستوطنات غلاف غزة.

وبحسب المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت متان تسوري، فان الجدار يقع بين مستوطنتي نتيف هعسراه وياد مردخاي على حدود قطاع غزة

وعلق المراسل العسكري قائلا:" جدار ثم جدار آخر، الفضاء والمساحات بغلاف غزة تتقلص ."

وفي يناير الماضي، أطلقت سلطات الاحتلال مشروعا جديدا أسمته «الطريق الآمن»، ويضم جدارا إسمنتيا يمتد لنحو 4.6 كيلومتر، بهدف تحصين ما تسمى «مستوطنات غلاف غزة» من هجمات المقاومة الفلسطينية.

وبحسب التقارير،  يُنظر لهذا الجدار فلسطينيا باعتباره مؤشرا جديدا على فشل المنظومات الدفاعية الجوية الإسرائيلية، وأبرزها منظومة «القبة الحديدية»، في اعتراض القذائف والصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة في غزة.

#جدار #مستوطنات غلاف غزة

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