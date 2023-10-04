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أول بلد عربي يعلن نيته الترشح لاستضافة مونديال 2034

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول بلد عربي يعلن نيته الترشح لاستضافة مونديال 2034



الرياض/سما/

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء، نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان، إن هذا الترشيح يعد "لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن الاتحاد قوله إن "الترشح يأتي وفق خطة شاملة سيسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم".

من جانبه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات نقلتها "واس"، إن "رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاساً لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة".

وأضاف بن سلمان، أن هذه النهضة الشاملة جعلت المملكة "مركزاً قيادياً وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".

#كأس العالم

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