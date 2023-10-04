إصابات خلال اقتحام الاحتلال بلدة عزون

أصيب شاب بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط اطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضافت أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قرب المنطقة الشرقية للبلدة والمعروفة بالمثلث.

وأفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم إسعاف، وأطلقت قنبلة صوت أسفل المركبة، وتمنع الطواقم من دخول قرية عزون شرق قلقيلية، بعد تعرضها للاقتحام.