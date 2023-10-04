رسميا: إقامة كأس العالم 2030 لكرة القدم في المغرب وإسبانيا والبرتغال

وكالات/سما/

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعبر بيان رسمي يوم الأربعاء، إقامة نهائيات كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

وفي نفس البيان، أعلن الفيفا 3 مباريات من النسخة المرتقبة في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

وجاء قرار الفيفا باختيار الـ3 دول اللاتينية، احتفالا بمرور 100 سنة بالتمام والكمال على انطلاقة أول نسخة مونديالية في التاريخ، والتي أقيمت في أوروغواي عام 1930.



وبحسب محطة "الرياضية" المغربية، فقد أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أن اللجنة التنفيذية بالفيفا وافقت بالإجماع على ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030.

وللمرة الثانية ستُقام نهائيات كأس العالم في بلد عربي، بعد نسخة قطر 2022 التي حققت نجاحات هائلة وخطفت الأنظار، وانتهت بتتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب.

في المقابل، تحتضن القارة السمراء البطولة للمرة الثانية أيضا، بعد نسخة جنوب أفريقيا 2010، التي انتهت باعتلاء منتخب إسبانيا منصة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، والأخيرة حتى الآن.

وتعود نهائيات كأس العالم إلى قارة أمريكا الجنوبية، لأول مرة منذ نسخة البرازيل 2014، التي شهدت سقوطا مدويا لأصحاب الأرض، قبل أن يتوج منتخب ألمانيا باللقب.