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قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية



غزة/سما/

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (243) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وباركت اللجنة إنطلاق موسم جني البلح والزيتون لهذا العام، واستمعت لتقرير قدمته وزارة الزراعة حول توجيهاتها للمزارعين خلال عملية القطف وعصر الزيتون، وإجراءاتها لمتابعة عمل المعاصر وتجاوز مشكلة انخفاض محصول الزيتون هذا العام، والحفاظ على أسعار الزيت وفق المعدلات المعتادة.

وجددت اللجنة مطلبها برفع الحصار نهائيا عن قطاع غزة، ليتسنى مواجهة التداعيات الكارثية في مختلف القطاعات، التي تسبب بها الاحتلال بحصاره، وشددت على أن الدور المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة هو كسر هذا الحصار الظالم إنسانيا والمجرّم قانونيا بشكل نهائي، وليس الانسياق خلف معادلة إدارة الحصار كما يرغب الاحتلال.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

المصادقة على زيادة عدد المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة حكوميا. 

تكليف وزارة الصحة بتقديم تصور متكامل حول الممارسة الطبية الآمنة والتعامل مع الحوادث الطبية ومتطلبات تحقيق ذلك في مختلف المؤسسات الصحية.

المصادقة على السياسات المالية العامة للأعوام (2024-2026).

إعادة تشكيل اللجنة الحكومية لاستقبال الوفود والأجانب.

اعتماد توصيات لجنة حل الإشكاليات والتقاطعات بين أراضي الوقف والأراضي الحكومية.

#غزة

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