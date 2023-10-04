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مصدر أمني إيراني: طهران حصلت على معلومات نتنياهو "الحساسة" بما فيها ملفات سرية

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أمني إيراني: طهران حصلت على معلومات نتنياهو "الحساسة" بما فيها ملفات سرية



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة "الميادين"، اليوم الأربعاء، عن حصول إيران على معلومات سرية حساسة تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


ونقلت القناة عن مصدر أمني إيراني لم تسمه، أن المعلومات تتضمن قائمة إعلاميين أجانب يتلقون رشى من مكتب نتنياهو.


وتضم القائمة أسماء إعلاميين أوروبيين وأمريكيين وإسرائيليين وكل المعلومات الخاصة بهم والمبالغ التي استلموها، وفق ذات المصدر.


وأوضح المصدر أن المعلومات التي كان يحتفظ بها نتنياهو تشمل أيضا ملفات سرية عن شخصيات سياسية إسرائيلية معارضة له ولا سيما صور شخصية لهم.


وتضم قائمة المعلومات والصور السرية للشخصيات التي كان يحتفظ بها نتنياهو ووزير الجيش السابق رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، ورئيسي الوزراء السابقين إيهود باراك وإيهود أولمرت.


وأضاف المصدر الأمني الإيراني "كل الصور الشخصية والملفات السرية الإسرائيلية موجودة الآن لدى الجهة الأمنية الإيرانية وقد تنشرها في وقت لاحق".


وأوضح أن "المعلومات السرية خرجت من مكتب نتنياهو عبر ذاكرة الكترونية"، دون أن يوضح كيفية وتاريخ الحصول عليها.


وتدور حرب إلكترونية شرسة منذ سنوات بين إسرائيل وإيران، وكثيرا ما أعلن الطرفان عن اختراق أجهزة ومؤسسات عامة تابعة للطرف الآخر.

وفي مارس/آذار 2019، كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن إيران اخترقت هواتف أسرة نتنياهو.


ووقتها، قالت القناة، إن إيران نجحت في اختراق هاتفي سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونجله يائير، وعمدت التنصت على بنيامين نتنياهو في بيته.


وفي ذات الشهر، أبلغ مسؤولان في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رئيس الأركان وقتها بيني غانتس، بأن أجهزة المخابرات الإيرانية قد اخترقت هاتفًا خلويًا كان في حوزته.

#ايران

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