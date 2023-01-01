طقاطقة يُطلع ممثل كندا لدى فلسطين على انتهاكات الاحتلال بحق طولكرم

طولكرم/سما/

أطلع مسير أعمال محافظة طولكرم مصطفى طقاطقة، ممثل كندا لدى دولة فلسطين ديفيد دا سيلفا، على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المحافظة.

واستعرض طقاطقة خلال اللقاء الذي عُقد بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة لمخيمي نور شمس وطولكرم والعديد من المواقع، واعتداءات المستعمرين على المواطنين، والتشديدات على الحواجز العسكرية، وتأثير جدار الفصل العنصري الذي قطع أوصال المحافظة، والأضرار الناتجة عن مصانع جيشوري الإسرائيلية غرب المدينة.

ونقل طقاطقة إلى ممثل كندا تحيات الرئيس محمود عباس، وتأكيده على أهمية الدور الكندي، مقدما شرحا عن طولكرم، باعتبارها محافظة ذات هوية زراعية، نتيجة توفر المياه والأراضي، وخبرة المزارعين، علاوة على كونها محافظة الإبداع والتميز والنجاح، بوجود جامعات: خضوري، والقدس المفتوحة، وكليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة النجاح الوطنية، إلى جانب النماذج الناجحة للعديد من المصانع والشركات والمشاريع الشبابية الريادية والمهنية وغيرها من المجالات الأخرى.

وقال، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه أهلنا بمحافظة طولكرم، وعلى رأسها ما يقوم به الاحتلال يوميا، وما يتعلق بمشكلة نقص القدرة الكهربائية، والمساعي المستمرة إلى حل هذه الأزمة، مع أهمية احتياجات البنية التحتية، والعديد من المجالات التي من شأنها أن تعزز صمود المواطنين وثباتهم على الأرض، وصولا إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه، أشار سيلفا إلى أن مكتب ممثلية كندا له العديد من التدخلات لدعم الشعب الفلسطيني، من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة الزراعية والريادية، والمواضيع المتعلقة بالشباب والمرأة وغيرها من المجالات الأخرى التي تهتم بها الممثلية الكندية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.