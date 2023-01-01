ابو هولي : ندعو الى ورشة عمل مع النقابة والقطاع الخاص لحل قضايا الصحفيين وخريجي الاعلام

غزة/سما/



نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حفلا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني في قاعة المركز الثقافي الارثوذكسي بغزة للاحتفال بالصحفيين الجدد المنتسبين للنقابة حديثا وأوائل خريجي كليات وأقسام الصحافة والاعلام بالجامعات الفلسطينية بغزة.

وشارك في الاحتفال الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ممثلا عن السيد الرئيس ورؤساء الجامعات واساتذة الإعلام وممثلي الفصائل والشخصيات الوطنية والصحفيين وممثلي شركة جوال الاتصالات الفلسطينية .

ونقل الدكتور أبو هولي في كلمته تحيات السيد الرئيس محمود عباس للصحفيين، مشيدا بدور نقابة الصحفيين ومثمنا الشراكة بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص.

وأكد على ضرورة دعم الرواية الفلسطينية في العالم من خلال جهد اعلامي مميز في مواجهة رواية الاحتلال ما يشكل دعما لقضايانا الوطنية مثل القدس واللاجئين.

ودعا الى إطلاق ورشة عمل بين المنظمة البيت الجامع للشعب الفلسطيني والقطاع الخاص ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بيت الصحفيين من اجل المساعدة في حل مشاكل العمل الصحفي، وفتح افاق المستقبل امام خريجي الاعلام.

من جانبه رحب الدكتور تحسين الاسطل نائب نقيب الصحفيين في كلمته بالدكتور احمد ابو هولي وشكر شركة جوال الاتصالات الفلسطينية على رعايتها المتواصلة لهذا الاحتفال السنوى منذ ست سنوات، ناقلا تحيات نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر وأعضاء الأمانة العامة للنقابة.

واوضح ان الاحتفال ياتي للتاكيد على رسالة الصحفيين الفلسطينيين في توفير الحماية لهم من انتهاكات الاحتلال وجرائمه والتي باتت سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية داعيا المحكمة الدولية الي المضي في اجراءاتها بملاحقة قادة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين وخاصة جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة وأحمد أبو حسين وياسر مرتجي.

ورحب بالدعوة لاطلاق ورشة العمل بالشراكة مع المنظمة والقطاع الخاص لمناقشة قضايا الصحفيين التي أطلقها د.احمد ابو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

من جهتها شكرت الصحفية هبة العبادلة في كلمتها ممثلة عن الصحفيين الجدد، نقابة الصحفيين على جهودها الكبيرة في خدمة الصحفيين. مشيرة إلى أن هذا الاحتفال الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس دليل على مدى الاهتمام والحرص على التواصل مع الصحفيين والدفاع عنهم.

وفي ختام الحفل الذي تخلله الدبكة الشعبية من فرقة أهل الشام تم توزيع الشهادات والهدايا على الصحفيين الجدد وأوائل خريجي الاعلام والتي قدمت من شركة جوال الاتصالات الفلسطينية.