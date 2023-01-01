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بنك فلسطين يشارك في أعمال مؤتمر قمة "نساء المستقبل"

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يشارك في أعمال مؤتمر قمة "نساء المستقبل"



رام الله/ سما/

شارك بنك فلسطين، في أعمال مؤتمر قمة "نساء المستقبل" الذي نظمته الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بيكتي) برعاية وزارة شؤون المرأة في رام الله، تحت عنوان "نحو استعادة القوة النسوية الاقتصادية".

 

وتطرقت أولى جلسات المؤتمر إلى قضية كسر الحواجز: السياسات والمبادرات الساعية إلى تعزيز مشاركة المرأة ونموها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أما الجلسة الثانية جاءت بعنوان قضايا التعليم وأكثر: تعاون المنظمات الأكاديمية وغير الحكومية في تنمية مشاركة النساء، وتعزيز مهارتهن في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فيما بحثت الجلسة الأخيرة قضية تشكيل المستقبل: دور قطاع تكنولوجيا والاتصالات في دعم التمكين الاقتصادي والعدالة والمساواة في فرص العمل.

 

وقدمت السيدة ميساء شنار مديرة إدارة التحول الرقمي في بنك فلسطين خلال أعمال الجلسة الثالثة حول دور قطاع تكنولوجيا والاتصالات في دعم التمكين الاقتصادي والعدالة والمساواة في فرص العمل، مؤكدة أن بنك فلسطين يحرص على دعم المرأة الفلسطينية سواء داخل البنك أو خارجه، وذلك بما ينسجم مع رؤيته واستراتيجيته نحو تعزيز مكانة المرأة في المجتمع".

 

وأضافت شنار أن استراتيجية البنك تتجسد في دعم النساء فعلاً وليس قولاً، حيث أن 47 % من موظفي البنك هم من النساء، كما يقوم البنك بدعم المشاريع التي تقودها السيدات بدعائم الاستدامة، وتمكينها من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي يوفرها للنساء والرياديات لاحتضان أفكارهن ومشاريعهن، مثل برنامج فلسطينية، وحاضنة انترسيكت، وابتكار، لصقل قدراتهن ومهاراتهن في عالم الأعمال والتجارة، بما يحقق الشمول المالي، لتعزيز مشاركتهن في النهوض باقتصادنا وتمكين مجتمعنا.

يذكر أن المؤتمر ناقش مجموعة من القضايا التي تهم المرأة، بما فيها زيادة نسبة النساء العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكينهن في بيئة العمل، وصقل قدراتهن وتنميتها من خلال تعزيزها اقتصادياً.

 

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