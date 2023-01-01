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نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الجريح عمار الفار من جنين

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الجريح عمار الفار من جنين



جنين/سما/

حمّل نادي الأسير الفلسطيني، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الجريح عمار الفار (24 عامًا) من بلدة الزبابدة/ جنين، بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على اعتقاله فجر اليوم الأربعاء، وهو من بين 16 مواطنًا اعتقلتهم قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر هذا اليوم. 


وذكر نادي الأسير، أن المعتقل الفار، تعرض لإصابة برصاص قوات الاحتلال قبل ثلاثة شهور، وتم بتر جزء من ساقه وما يزال يتلقى العلاج وهو بحاجة إلى متابعة صحية.
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من اعتقال الجرحى، فمنذ مطلع العام الجاري اعتقلت ما يزيد عن 60 جريحا، بينهم أطفال، ونساء.

#جنين

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