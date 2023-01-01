رام الله: توقيع اتفاقية تعاون بين ديوان قاضي القضاة وجامعة القدس المفتوحة

رام الله/سما/

وقّع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ورئيس جامعة القدس المفتوحة سمير النجدي، اتفاقية تعاون مشترك في برنامج ماجستير التوجيه والإرشاد الأسري، الذي تقدمه جامعة القدس المفتوحة ضمن برامج الدراسات العليا لديها.

وقال الهباش، خلال حفل التوقيع، الذي جرى اليوم الأربعاء، في مقر ديوان قاضي القضاة، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للمحاكم الشرعية لتطوير مهارات كوادر ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية وأدائهم وصقلها، وتمكينهم من الكفايات التطبيقية والمعرفية، بما يخدم الاستقرار الأسري والفصل في المنازعات المتعلقة بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وفقاً للشريعة والقانون.

وأشاد قاضي القضاة بالدور الوطني الذي تقدمه الجامعة كمؤسسة تعليمية وطنية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتسعى من أجل تخريج جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات المستقبل، في ظل هجمة الاحتلال الشرسة والممنهجة على الرواية الفلسطينية، وعملية التزوير والتزييف للحقائق التاريخية والدينية والتراثية للحق الفلسطيني في أرضنا ومقدساتنا.

وأضاف، أن هذه الإتفاقية تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الجامعة وديوان قاضي القضاة، من أجل خدمة أبناء شعبنا وأجيال المستقبل.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة القدس المفتوحة سمير النجدي، عن سعادته بهذا التعاون المشترك، مؤكدا أن الجامعة تعمل على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية وفق فلسفة التعلم المدمج، لإعداد خريجين مؤهلين لتلبية حاجات المجتمع وسوق العمل، وقادرين على المنافسة محليا وإقليمياً، لتعزيز دور البحث العلمي والتطور والتفاعل في المجتمع".

وأشار النجدي إلى "أهمية هذه المذكرة التي تندرج ضمن دور الجامعة التكاملي مع ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية، لتقديم فائدة كبيرة إلى شريحة واسعة في المجتمع الفلسطيني، إذ تسعى إلى تطوير مهارات كوادر ديوان قاضي القضاة وأدائهم وصقلها، وتمكينهم من الكفايات التطبيقية والمعرفية، بما يخدم الاستقرار الأسري والاجتماعي، والفصل في المنازعات المتعلقة بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وفقاً للشريعة والقانون".