بيت لحم: وقفة في بيت جالا دعما وإسنادا للأسرى

بيت لحم/سما/

شارك أهالي الأسرى، ومواطنون، وطلبة من جامعة القدس المفتوحة فرع بيت لحم، اليوم الأربعاء، في وقفة إسناد ودعم للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الإداريين والمضربين عن الطعام والمرضى.

وأقيمت الوقفة تلبية لدعوة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وجمعية الأسرى المحررين في حرم الجامعة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، بالتعاون مع مجلس اتحاد الطلبة، وحركة الشبيبة الطلابية في الجامعة، رفع خلالها المشاركون صور الأسرى، ويافطات كُتبت عليها عبارات التنديد بسياسة الاحتلال بحقهم.

وقدمت مديرة هيئة الأسرى والمحررين في بيت لحم ماجدة الأزرق، صورة عن معاناة الأسرى وما يواجهونه من انتهاكات يومية، محملة الاحتلال المسؤولية عن حياتهم.

وحثت المؤسسات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي، على ضرورة التحرك السريع لإيقاف سياسة السجان الاحتلالية التعسفية، وتحقيق مطالب الأسرى التي يكفلها القانون الدولي والأعراف.

من جانبه، شدد منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم محمد الجعفري، على ضرورة موقف موحد من الفصائل والقوى الوطنية كافة في الحراك الشعبي المناصر لقضية أسرانا، مع التأكيد على توسيع المشاركة في أرجاء مختلفة من الوطن، لتكون دافعا قويا لتعزيز صمودهم أمام السجان.

وفي كلمة جامعة القدس المفتوحة، التي ألقاها مجدي ضيف الله نيابة عن رئيس الجامعة قال فيها، إن الجامعات والمدارس كانت دوما فعالة في المشاركات الإسنادية للأسرى، وإن هناك عددا كبيرا من طلبة الجامعة في سجون الاحتلال، موجها رسالة إلى العالم بالكف عن موقفهم السلبي تجاه قضية أسرانا، والتحرك لتفعيلها ومحاكمة المحتل على جرائمه.

بدوره، قال زياد محاميد في كلمة عن الشبيبة الطلابية في الجامعة، "إننا سنبقى أوفياء لأسرانا، وسنواصل نضالنا حتى ينال أخر أسير حريته".

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