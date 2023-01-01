  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيت لحم: وقفة في بيت جالا دعما وإسنادا للأسرى

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: وقفة في بيت جالا دعما وإسنادا للأسرى



بيت لحم/سما/

 شارك أهالي الأسرى، ومواطنون، وطلبة من جامعة القدس المفتوحة فرع بيت لحم، اليوم الأربعاء، في وقفة إسناد ودعم للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الإداريين والمضربين عن الطعام والمرضى.

وأقيمت الوقفة تلبية لدعوة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وجمعية الأسرى المحررين في حرم الجامعة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، بالتعاون مع مجلس اتحاد الطلبة، وحركة الشبيبة الطلابية في الجامعة، رفع خلالها المشاركون صور الأسرى، ويافطات كُتبت عليها عبارات التنديد بسياسة الاحتلال بحقهم.

وقدمت مديرة هيئة الأسرى والمحررين في بيت لحم ماجدة الأزرق، صورة عن معاناة الأسرى وما يواجهونه من انتهاكات يومية، محملة الاحتلال المسؤولية عن حياتهم. 

وحثت المؤسسات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي، على ضرورة التحرك السريع لإيقاف سياسة السجان الاحتلالية التعسفية، وتحقيق مطالب الأسرى التي يكفلها القانون الدولي والأعراف.

من جانبه، شدد منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم محمد الجعفري، على ضرورة موقف موحد من الفصائل والقوى الوطنية كافة في الحراك الشعبي المناصر لقضية أسرانا، مع التأكيد على توسيع المشاركة في أرجاء مختلفة من الوطن، لتكون دافعا قويا لتعزيز صمودهم أمام السجان.

وفي كلمة جامعة القدس المفتوحة، التي ألقاها مجدي ضيف الله نيابة عن رئيس الجامعة قال فيها، إن الجامعات والمدارس كانت دوما فعالة في المشاركات الإسنادية للأسرى، وإن هناك عددا كبيرا من طلبة الجامعة في سجون الاحتلال، موجها رسالة إلى العالم بالكف عن موقفهم السلبي تجاه قضية أسرانا، والتحرك لتفعيلها ومحاكمة المحتل على جرائمه.

بدوره، قال زياد محاميد في كلمة عن الشبيبة الطلابية في الجامعة، "إننا سنبقى أوفياء لأسرانا، وسنواصل نضالنا حتى ينال أخر أسير حريته".

ـــــــــــ

#بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

العامودي: الفصائل بغزة وجهت رسالة لاشتية..

قناة عبرية: الوظيفة الجديدة لابنة شبتاي.. تراقب الإعلام العربي دون تحدث العربية

شاهد: نشوب حريق في أحد المطاعم غرب مدينة غزة

إعلام إسرائيلي يعلق على المناورة العسكرية لسرايا القدس في غزة

إعلام عبري: حادثة غير عادية في مستوطنة "جان نير" شمال جنين

داخلية غزة تعلن إلقاء القبض على سجين هارب من سيارة ترحيلات

مزهر: خطوة السعودية باتجاه التطبيع هي الأخطر على القضية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

FtrZ_76WYAIS7SG

مستوطنون يجددون استهداف المسيحيين في القدس المحتلة

n00389883-b

تراجع في بورصة تل أبيب و الشيكل يسجل رقما قياسيا مقابل الدولار

الاحتلال يحول مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية

جيش الاحتلال يتخذ خطوة غير معتادة في حوارة

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج رسمية لـ"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية