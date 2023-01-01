إطلاق مشروع "استجابة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لحالات الطوارئ"

البيرة/سما/

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بمقرها بمدينة البيرة، مشروع "استجابة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لحالات الطوارئ من خلال تقديم الرعاية الصحية الأساسية والمساعدات الإنسانية في ظل وباء كوفيد – 19".

وتنفذ الجمعية المشروع بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبتمويل من المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والتقنية (CICETE)، وحكومة الصين، وذلك بهدف المساهمة في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة شعبنا من الفئات الأكثر ضعفا في ظل جائحة كوفيد - 19، من خلال دعم خدمات الطوارئ الطبية التابعة للجمعية، والرعاية الصحية الثانوية، وخدمات الرعاية الصحية الأولية.

وقال رئيس الجمعية يونس الخطيب، إن المشروع يعزز التعاون والشراكة بين الصين والمنطقة، ويذهب إلى أبعد من حدود فلسطين.

وأضاف، أن فلسطين تربطها علاقة وطيدة بالصليب الأحمر الصيني، مؤكدا دور الصين المركزي، في دعم العمل الإنساني الدولي في ظل التحديات الجديدة التي يمر بها العالم على صعيد الصراعات الدولية، أو على صعيد الكوارث الطبيعية.

وتحدث رئيس مكتب تمثيل جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين السفير تسنغ جيشين، عن جهود بلاده في دعم الخدمات الإنسانية في فلسطين، مشيرا إلى أن هذا المشروع ينفذ في كل من سوريا ولبنان أيضا، ويستمر لمدة عام، وتبلغ قيمته نحو 384.029 دولارا.

من جانبه، قال رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في فلسطين فيصل محبوب، إن المشروع يأتي في ظل الأوضاع الصعبة المستمرة التي تعيشها فلسطين.

وتابع: "نشعر بالقلق تجاه تدهور الأوضاع، لذا نسعى إلى تقديم الدعم المالي والفني للجمعية الرائدة في العمل الإنساني في فلسطين، من أجل التعزيز من قدرتها على الاستجابة في حالة الطوارئ".

ولفت إلى أنه يسعى إلى أن يكون هذا التعاون من الحكومة الصينية هو بداية لشراكة إستراتيجية، منوها إلى أن الاتحاد يسعى إلى تجنيد الأموال من أجل تعزيز عمل الجمعيات الوطنية، لتعزيز خدماتها الإنسانية في العالم.

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