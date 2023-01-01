  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع بقيمة 3.9 مليون شيقل في محافظة بيت لحم

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع بقيمة 3.9 مليون شيقل في محافظة بيت لحم



بيت لحم/سما/

- افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، عددا من المشاريع في محافظة بيت لحم، بقيمة 3.9 مليون شيقل، في مجالات المياه والطرق الداخلية، بتمويل من الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وصندوق النقد العربي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية جدة.

وافتتح الصالح مشروع تأهيل وتعبيد طريق وادي العرايس في العبيدية، ومشروعا للطرق الداخلية في أم سلمونة، ومشروعا للطرق الداخلية في بيت ساحور، ومشروعا لتأهيل وتعبيد الطرق في بيت جالا، ومشروعا للطرق الداخلية في الولجة، ومشروعا لإعادة تأهيل شارع الضمان الصحي في بيت ساحور، ووضع حجر الأساس لمشروع تصريف مياه أمطار مدخل تجمع قرى وبلدات الريف الغربي.

وأكد الصالح أن الوزارة لن تدخر أي جهد في سبيل تعزيز صمود المواطنين في كافة مناطق تواجدهم، وخاصة المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية والتي تتعرض لاستهداف اسرائيلي واضح.

ـــ

الأكثر قراءة اليوم

العامودي: الفصائل بغزة وجهت رسالة لاشتية..

قناة عبرية: الوظيفة الجديدة لابنة شبتاي.. تراقب الإعلام العربي دون تحدث العربية

شاهد: نشوب حريق في أحد المطاعم غرب مدينة غزة

إعلام إسرائيلي يعلق على المناورة العسكرية لسرايا القدس في غزة

إعلام عبري: حادثة غير عادية في مستوطنة "جان نير" شمال جنين

داخلية غزة تعلن إلقاء القبض على سجين هارب من سيارة ترحيلات

مزهر: خطوة السعودية باتجاه التطبيع هي الأخطر على القضية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

FtrZ_76WYAIS7SG

مستوطنون يجددون استهداف المسيحيين في القدس المحتلة

n00389883-b

تراجع في بورصة تل أبيب و الشيكل يسجل رقما قياسيا مقابل الدولار

الاحتلال يحول مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية

جيش الاحتلال يتخذ خطوة غير معتادة في حوارة

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج رسمية لـ"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية