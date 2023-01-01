وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع بقيمة 3.9 مليون شيقل في محافظة بيت لحم

بيت لحم/سما/

- افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، عددا من المشاريع في محافظة بيت لحم، بقيمة 3.9 مليون شيقل، في مجالات المياه والطرق الداخلية، بتمويل من الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وصندوق النقد العربي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية جدة.

وافتتح الصالح مشروع تأهيل وتعبيد طريق وادي العرايس في العبيدية، ومشروعا للطرق الداخلية في أم سلمونة، ومشروعا للطرق الداخلية في بيت ساحور، ومشروعا لتأهيل وتعبيد الطرق في بيت جالا، ومشروعا للطرق الداخلية في الولجة، ومشروعا لإعادة تأهيل شارع الضمان الصحي في بيت ساحور، ووضع حجر الأساس لمشروع تصريف مياه أمطار مدخل تجمع قرى وبلدات الريف الغربي.

وأكد الصالح أن الوزارة لن تدخر أي جهد في سبيل تعزيز صمود المواطنين في كافة مناطق تواجدهم، وخاصة المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية والتي تتعرض لاستهداف اسرائيلي واضح.

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