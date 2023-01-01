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الاحتلال يمنع العمل واستصلاح مئات الدونمات الزراعية شمال الخليل

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع العمل واستصلاح مئات الدونمات الزراعية شمال الخليل



الخليل/سمام

- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنين من العمل، واستصلاح أراضيهم الزراعية بمحاذاة شارع القدس الخليل الجديد، بالقرب من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال منعت المزارع سامي العلامي من العمل، واستصلاح أرضه الزراعية في منطقة "وادي الشيخ" التابعة لبلدة بيت أمر والمحاذية لشارع القدس الخليل الجديد، واستولت على حفار.

وأضافت، أن تلك القوات أبلغت المزارع بمنع العمل والاستصلاح على عمق 600 متر من الشارع، ما يحرم عددا كبيرا من عائلات البلدة من استصلاح أراضيهم على طول ما يزيد على كيلومترين من أراضي البلدة المحاذية لذلك الشارع، والتي تقدر بمئات الدونمات.

#الخليل

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