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"حماس"تدين اعتداء المستوطنين على الحجّاج المسيحيين بالقدس

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أصدرت حركة حماس بيانا صحفيًا تعقيبًا على اعتداء قوات الاحتلال على الحجاج المسيحيين في مدينة القدس.

وقالت حماس في بيانها إن هذا السلوك الشائن يفضح عنصرية الاحتلال وازدراءه للأديان ولحرية العبادة.

وفيما يلي نص البيان :

تصريح صحفي

ندين بشدّة اعتداء المستوطنين الصهاينة على الحجّاج المسيحيين في القدس وتبرير بن غفير لهذا الفعل الكريه والعنصري

إن ما شهدته شوارع مدينة القدس المحتلة من اعتداء للمستوطنين على الحجاج المسيحيين، أثناء توجّههم لكنائسهم، والبصق عليهم، وما رافق هذا السلوك الشائن من تبريرات على لسان الوزير في حكومة الاحتلال، الإرهابي بن غفير؛ يفضح عنصرية الاحتلال وازدراءه للأديان ولحرية العبادة، باستهدافه المسيحيين من أبناء شعبنا في القدس وزوّارهم من خارج فلسطين، وهو استمرار لسياسة حكومة المستوطنين العنصرية في التضييق عليهم، وتقييد ممارستهم لشعائرهم، واحتفالهم بأعيادهم.

نرفض ونستنكر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذا السلوك الوقح، ونؤكّد أن كل الممارسات العنصرية تجاه أبناء شعبنا من مسلمين ومسيحيين، ومقدّساتهم؛ تأتي في إطار سعي حكومة الاحتلال الفاشية المحموم، لتهويد المدينة المقدّسة، وإننا في هذا الإطار ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا ومقدساتنا، كما ندعو كنائس العالم إلى مقاطعة هذا الاحتلال العنصري الفاشي.

#حماس #المستوطنين #المسيحيين #القدس

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