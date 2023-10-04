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الاحتلال يحتجز مدير ومعلمي مدرسة جنوب الخليل

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدير ومعلمي مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة عند مدخل قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

 

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال احتجزت لمدة ساعة ونصف الساعة مدير مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة، عريف أبو كرش، وعدداً من معلمي المدرسة على حاجز عسكري نصبته عند مدخل قرية التوانة شرق يطا، وفتشت مركباتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

 

يشار إلى أن مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة، هي من مدارس التحدي والصمود، ويتلقى العلم فيها ما يزيد عن 50 تلميذاً، وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بهدمها مطلع آب من العام الماضي.

 

وكانت قوات الاحتلال قد أعاقت، أول من أمس، وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا جنوب الخليل.

#مدرسة #الخليل #الاحتلال #مسافر يطا #قرية التوانة

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