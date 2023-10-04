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الشرطة تقبض على تاجر مخدرات أثناء عملية بيعها في ترقوميا

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات اليوم، من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات المطلوبين أثناء قيامه بعملية بيعها في بلدة ترقوميا غربي الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن التاجر كان هاربا من وجه العدالة منذ سنوات ويستغل الشوارع الالتفافية والمناطق الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال في عملية الاتجار بالمخدرات.

وأضافت ، بأنه بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تم القبض على هذا التاجر خلال تواجده في بلدة ترقوميا، وهو بحالة تلبس أثناء قيامه ببيع المواد المخدرة ، وضبط بحوزته بلاطة حشيش و17 قطعة من مادة الحشيش ومجموعة من حبوب الكبتاجون والتريكوكس واللاريكا المخدرة بالإضافة لمجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية التعبئة والتغليف.

وأكدت التحفظ على المقبوض عليه لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.

#الشرطة #المخدرات #الخليل #ترقوميا

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