وزير الاتصالات الإسرائيلي يُؤدّي “طُقوساً تلموديّة” في الرياض السعوديّة (فيديو)

القدس المحتلة / سما /

أظهر مقطع فيديو وزيرًا إسرائيليًّا يُؤدّي الطقوس التلموديّة في العاصمة السعوديّة الرياض.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أن الوزير شلومو كرعي، أدّى طُقوسًا تلموديّة، وصلوات ما يسمى “عيد العرش” في الرياض.

قناة كان العبرية: الوزير بحكومة الاحتلال "شلومو كرعي" يؤدي طقوس "عيد العُرش" في العاصمة السعودية الرياض. pic.twitter.com/INii8UwlYt — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 3, 2023

وكان كرعي الذي يتولّى حقيبة وزارة الاتصالات، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، على رأس وفد رسمي، يضم رئيس اللجنة الاقتصادية في الكنيست دافيد بيتان.

و”كرعي” هو ثاني وزير إسرائيلي يزور السعودية خلال أقل من أسبوع، بعدما وصل الثلاثاء الماضي، وزير السياحة حاييم كاتس، ووفد مرافق له إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، ليصبح الأخير أول وزير إسرائيلي يزور المملكة “علنيا”، وفق قناة “كان” العبرية.