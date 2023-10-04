الاعلام: 32 انتهاكًا احتلاليًا ضد حُراس الحقيقة خلال أيلول

رام الله / سما /

رصدت وزارة الإعلام (32) انتهاكًا احتلاليًا بحق الصحافيين الفلسطينيين خلال أيلول الماضي، إذ استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي (19) صحافيًا بينهم صحافيتين وطاقمين.

وطالت الانتهاكات (14) صحافيا خلال تغطيتهم في المحافظات الجنوبية، إذ أصيب (8) منهم بالاختناق، و(6) بقنابل الغاز، وهم: إسماعيل أبو عمر (قنبلة غاز في ظهره)، ومحمد صبح (قنبلة غاز في يده)، وأشرف أبو عمرة (قنبلة غاز في يده تسببت بتهتك في أصابعه)، وفادي محمود الدنف (رضوض في الركبة)، وبلال بسام الصباغ (قنبلة غاز في فخذه)، ومصطفى محمد (كدمات في وجهه).

واعتقل الاحتلال الصحافيين: أحمد أبو صبيح، ودجانة أبو الرب وعبد الرحمن العلمي، واستدعت مخابراته الصحافية آلاء الصوص للتحقيق.

واحتجز الصحافيين: نضال اشتية، وعبد الله بحش، وجهاد البدوي داخل سيارتهم لعدة ساعات، وأغلقت أبوابها عليهم بعد مصادرة بطاقاتهم ومعداتهم على حاجز بيت فوريك، عقب تغطيتهم فعالية وطنية ضد البؤرة الاستعمارية قرب بيت دجن.

وأصيب الصحافي عبد الله بحش بشظية رصاص خلال تغطيته مسيرة بيت دجن الأسبوعية، كما تم الاعتداء عليه ومنعه من التغطية.

وتلخصت الاعتداءات في: اختناق (8)، وإصابة بقنبلة غاز (6)، واعتقال (3)، واحتجاز (3)، ومصادرة معدات (3)، وإغلاق أبواب المركبة وتهديد (2)، واعتداء ومنع من التغطية (2)، واستدعاء وتحقيق (2)، وإصابة بشظية رصاص حي (1)، وإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك (1)، وتضرر مركبة الصحافي (1). بينما شهدت المحافظات الجنوبية (15) اعتداءً، ونابلس (12)، والقدس المحتلة (5).

تفاصيل:

اعتقالات واحتجاز واستدعاء:

14/9/2023: استدعاء الصحافية آلاء الصوص والتحقيق معها وإبعادها عن المسجد الأقصى لأسبوعين.

16/9/2023: اعتقال المصور المقدسي أحمد أبو صبيح من منطقة الواد بالقدس المحتلة.

20/9/2023: اعتقال الصحافي دجانة أبو الرب أثناء مروره عبر حاجز حوارة جنوبي نابلس.

25/9/2023: اعتقال المصور الصحافي عبد الرحمن العلمي أثناء تواجده في المسجد الأقصى.

استهداف الصحافيين:

13/9/2023: إصابة الصحافي إسماعيل أبو عمر بقنبلة غاز في الظهر، خلال تغطيته شرقي مدينة غزة.

13/9/2023: إصابة الصحافي محمد صبح بقنبلة غاز في اليد، أثناء تغطيته لمظاهرات شرقي مدينة غزة.

15/9/2023: إصابة المصور الصحفي أشرف أبو عمرة بقنبلة غاز في يده، تسببت بتهتك في أصابعه وإدخاله على الفور لإجراء عملية عاجلة، أثناء تغطيته لمظاهرات شرقي مدينة خان يونس.

17/9/2023: إصابة الصحافي فادي محمود الدنف برضوض في الركبة اليمنى، جراء قنبلة غاز خلال تغطيته لمظاهرات شرق مدينة غزة.

17/9/2023: إصابة مصور الوكالة "الفرنسية" بلال بسام الصباغ بقنبلة غاز في الفخذ الأيمن، أثناء تغطيته لمظاهرات شرقي مدينة غزة.

17/9/2023: إصابة مصور وكالة الأناضول التركية مصطفى محمد بكدمات في الوجه جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز بشكل مباشر ومتعمد، خلال تغطيته لمظاهرات شرق مدينة غزة.

29/9/2023: إصابة مراسل شبكة "قدس الإخبارية" عبد الله بحش بشظية رصاص الاحتلال خلال تغطيته مسيرة بيت دجن الأسبوعية، ومنعه من التغطية والاعتداء عليه.

استهداف الطواقم الإعلامية:

15/9/2023: إصابة صحافيين بالاختناق شرقي قطاع غزة وهم: حسن اصليح، وياسر قديح وعبد الرحيم الخطيب، ويوسف مسعود، وسعيد الخطيب (تضرر مركبته)، وهاني الشاعر، ومثنى النجار، ومريم أبو دقة.

22/9/2023: احتجاز الصحفيين: نضال اشتية، وعبد الله بحش، وجهاد البدوي داخل سيارتهم لعدة ساعات وإغلاق أبوابها عليهمـ بعد مصادرة بطاقاتهم ومعداتهم على حاجز بيت فوريك بعد تغطيتهم فعالية وطنية ضد البؤرة الاستعمارية قرب بيت دجن.