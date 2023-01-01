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"نتفليكس" سترفع أسعار خدمتها قريبًا

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نتفليكس" سترفع أسعار خدمتها قريبًا



وكالات / سما /

تخطّط "نتفليكس" لرفع سعر خدمتها الخالية من الإعلانات بعد انتهاء إضراب الممثلين في هوليوود، وفقًا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ومن المرجّح أن ترفع المنصة الأسعار في العديد من الدول، إلّا أنّها قد تبدأ بالولايات المتحدة وكندا، وفقًا لما ذكرته الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطّلعين على الأمر.

ولم يكشف التقرير عن مقدار الزيادة التي ستفرضها نتفليكس على الأسعار، أو متى سيبدأ سريان الأسعار الجديدة بالضبط، إلّا أنّ المنصة كانت قد خفّضت أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في بعض البلدان في شباط. وفي الشهر نفسه، وضعت خطّة للحدّ من مشاركة كلمات المرور من قبل المشتركين، والتي تمّ طرحها في أكثر من 100 دولة في أيار.

وتستمرّ المحادثات بين نقابة الممثلين SAG-AFTRA والتحالف الأميركي للمنتجين السينمائيين والتلفزيونيّين (AMPTP)، الذي يمثل استوديوهات الأفلام والتلفزيون، ومن المقرّر عقد اجتماعهم القادم يوم الأربعاء.

وتوصّل اتحاد الكتّاب إلى اتفاق مبدئيّ مع AMPTP الأسبوع الماضي بعد خمسة أشهر من المفاوضات الفاشلة.

#نتفليكس

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