هل تُعاني من القولون؟، احذر تناول هذه الأطعمة

وكالات / سما /

هل تُعاني من اضطرابات هضمية أو عصبية في منطقة "القولون"؛ ما يتسبب بمشاكل صحية تجعلك غير مستقر في حياتك اليومية والعملية؟.. في هذه المادة سوف نُخبرك عن عدة أطعمة تُوصف على أنها "عدو خفي" للقولون؛ تعمل على تهيج وتفاقم أعراض القولون

وقبل البدء في القراءة، لا بد من التذكير بأن القولون هو جزء من الجهاز الهضمي يمتد من الأمعاء الدقيقة إلى المستقيم، وهو مسؤول عن امتصاص الماء والمعادن من الطعام المهضوم، وإخراج الفضلات.

والأطعمة التي يجب عليك تجنبها حفاظًا على ذلك الجزء المهم من الجهاز الهضمي، هي:

الأطعمة الدهنية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تُزيد قوة الانقباضات المعوية، ما يسبب ظهور أعراض القولون.

الأطعمة المقلية

نظرًا لأن الأطعمة المقلية تميل إلى امتصاص كمية أكبر من الدهون التي يتم طهيها بها مقارنة بالأطعمة المخبوزة أو المشوية، ومن ثم تسبب اضطرابًا في الجهاز الهضمي.

منتجات الألبان

يعاني عديد من الأشخاص من حالة تعرف باسم عدم تحمل اللاكتوز، حيث لا يستطيعون هضم اللاكتوز، وهو السكر الموجود في منتجات الألبان.

لذا يمكن أن يؤدي عدم تحمل اللاكتوز إلى أعراض في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وتشنجات البطن والإسهال.

الخضروات الغنية بالفودماب

تساهم الخضروات مثل الخرشوف، والبنجر، والأفوكادو، والثوم التي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الفودماب على أنواع من السكريات التي لا تمتصها الأمعاء الدقيقة جيدًا، ما يسبب ظهور أعراض القولون العصبي.

الفول

نظرًا لاحتوائه على كربوهيدرات سيئة الهضم، ومن ثم، فهي متاحة لبكتيريا الأمعاء وتتغذى عليها، ما يؤدي إلى تكوين الغازات المعوية.

الفلفل الحار

يمكن أن تهيج بطانة القولون، ما يؤدي إلى آلام البطن والانتفاخ.