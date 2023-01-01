  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سموتريتش يستبعد مختصين من مناقشات البناء الاستيطاني

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يستبعد مختصين من مناقشات البناء الاستيطاني



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الأربعاء، أن الوزير في وزارة الجيش الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يستبعد المستشار القانوني المسؤول عن الضفة الغربية داخل مكتب المدعي العام العسكري، ويمتنع عن دعوته وضباط الهيئة إلى أي مناقشات حساسة فيما يتعلق بالبناء الاستيطاني بالضفة.

ووفقًا للصحيفة، فإن سموتريتش يأخذ برأي نائب المستشار القانوني في وزارة الجيش الإسرائيلي، وهو مستوطن وباحث ومحامي سابق في منتديات استيطانية، وهو المسؤول عن قضية المستوطنات في الوزارة، إلى جانب مجموعة من القانونيين العاملين في إدارة المستوطنات بالوزارة.

واتخذ هؤلاء في الأشهر الأخيرة عدة قرارات مثيرة للجدل اتخذها سموتريتش بشأن توسيع المستوطنات، على الرغم من المعارضة التي أبداها المستشار القانوني لدى النيابة العسكرية.

وحتى قبل وصول سموتريتش، كانت الهيئة الاستشارية القانونية في مكتب المدعي العام العسكري هي السلطة القانونية التي تحدد كل ما يتعلق بامتثال الإدارة المدنية وضباط الجيش الإسرائيلي بالضفة لقواعد القانون الدولي وأحكام المحكمة العليا.

ورغم الاتفاق مع تشكيل الحكومة الحالية أن يتم تقديم الاستشارة القانونية من قبل نفس الهيئة، إلا أنه لم تتم دعوة أي من عناصرها منذ أشهر، حيث يتم اتخاذ القرارات فقط من قبل سموتريتش ورجاله، وبعضهم يفتقر للخبرة القانونية في قوانين الحرب الدولية.

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يرتفع مقابل الشيكل ويحطم الأرقام القياسية مقابل سلة العملات

قناة عبرية: الوظيفة الجديدة لابنة شبتاي.. تراقب الإعلام العربي دون تحدث العربية

شاهد: نشوب حريق في أحد المطاعم غرب مدينة غزة

"أنا كنت مدير الاستخبارات".. السيسي يوجه رسالة هامة وخطيرة

إعلام إسرائيلي يعلق على المناورة العسكرية لسرايا القدس في غزة

إعلام عبري: حادثة غير عادية في مستوطنة "جان نير" شمال جنين

مزهر: خطوة السعودية باتجاه التطبيع هي الأخطر على القضية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

سلمان

هارتس : بن سلمان سيكتفي بإعطاء مال للسلطة الفلسطينية ومن تقصد اسرائيل بـ"رئيس بلدية رام الله" ؟

تكشف لأول مرة عن صواريخ جديدة.. عرض عسكري لسرايا القدس : الأضخم في تاريخ المقاومة الفلسطينية

يصرف بـ 3.87 .. الدولار يواصل الارتفاع اليوم مرة أخرى

"هآرتس" : قطر لم تتخذ بعد أي قرار بشأن زيادة مساعداتها لغزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة طالت قادة من حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية